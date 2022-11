KNVB trots op ontmoeting Oranje met arbeidsmigranten: ’Dit geeft ons positieve energie’

Virgil van Dijk keek met veel voldoening terug op de ontmoeting met de arbeiders uit landen als Nepal, India, Kameroen, Ghana en Oeganda. „Voor hen en voor ons was het heel speciaal. Het plezier spatte er vanaf. Hopelijk is het voor hen een van de beste dagen uit hun leven. Het heeft ons in ieder geval veel positieve energie gegeven”, aldus de Oranje-captain, die vooral ook het gemaakte statement belangrijk vond. „We zijn niet blind voor alles wat er hier speelt. Het was voor ons belangrijk om een punt te maken.”

"Een van hen vroeg me voor Liverpool te gaan spelen"

In de onderlinge partijtjes werden leuke trucjes uitgehaald en de doelpunten werden gevierd met high fives en innige omhelzingen. Ssebuggwawo Juma, een uit Oeganda afkomstige veiligheidsbeambte, had met volle teugen genoten van het samenzijn met de wereldsterren. „De spelers van Oranje waren heel aardig. Ik zat in het team met Xavi Simons, die ken ik van Barcelona en PSG. Echt een droom om met hem samen te spelen, ik volg hem al lang. Het was fijn samenspelen met Xavi, ik heb twee goals gemaakt.”

Joseph Makanaga, ook afkomstig uit Oeganda, stond trots als een pauw naast het trainingsveld. „Ik heb drie goals gemaakt en zat in een team met Frenkie de Jong en Virgil van Dijk. We hebben veel plezier gemaakt met de spelers. Het is een heel speciale avond geweest. Dit is een kans die niet veel mensen krijgen.”

De spelers en staf van het Nederlands elftal poseren lachend met een groep van twintig arbeidsmigranten op het Qatar University trainingscomplex. Ⓒ ANP/HH

Gijs de Jong gaf de spelers een groot deel van de credits voor de memorabele actie die donderdagavond langs en op het veld in Doha plaatshad. Volgens de secretaris-generaal van de KNVB was het mede aan het enthousiasme van de internationals te danken dat twintig arbeidsmigranten de training van Oranje konden bijwonen, met de sterren in gesprek mochten en samen een potje voetbal speelden.

Geëngageerde spelersgroep

„De kritiek die de spelers van Oranje vaak krijgen, is dat ze niet geëngageerd zijn. Maar kijk eens!”, zei de zichtbaar trotse De Jong, die met hulp van Oranje de slechte leef- en werkomstandigheden van de arbeidsmigranten in Qatar wereldwijd onder de aandacht kon brengen. De KNVB verwachtte en ontving veel buitenlandse media. „Ik ben zeker tevreden over de aandacht. Er zijn veel media en in Nederland is er ook veel over de positie van de arbeidsmigranten gezegd en geschreven. Dat vinden wij ook goed. De KNVB heeft steeds gezegd dat voor het toernooi veel aandacht is gegeven aan de werk- en leefomstandigheden van de arbeidsmigranten, die moeten verbeteren. En dat we dat ook tijdens en na het toernooi zullen doen.”

En volgens hem helpen de spelers de KNVB daarbij. „Ik heb uitingen van Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt gezien en vind Virgil ook heel erg betrokken. Voor de start van de kwalificatie heeft de spelersgroep al een statement gemaakt en we hebben ze – samen met de Nederlandse ambassadeur in Qatar, Marjan Kamstra, en de mensenrechtenambassadeur, Bahia Tahzib-Lie – in oktober 2021 bijgepraat.”

Dat was nog niet alles. „Recent heeft Amnesty International de spelers een video laten zien, waarbij Amnesty nadrukkelijk zei: ’De situatie van de arbeidsmigranten is niet jullie schuld, niet jullie verantwoordelijkheid, maar als jullie je kunnen en willen uitspreken, dan wordt dat zeer gewaardeerd’. Ik vind het ontzettend mooi om te zien dat dit nu gebeurt. Kijk welke stap er sinds de toewijzing van het WK aan Qatar in 2010 is gemaakt. Er werd altijd gezegd dat voetbal en politiek gescheiden moesten zijn, maar ik vind dat we daarin nu een veel betere positie hebben.”

Gekunsteld

Gijs de Jong is het met Louis van Gaal eens dat de ontmoeting tussen de spelers en de arbeidsmigranten gekunsteld was. „Laat dat helder zijn, want hoe groot is de kans dat Virgil hier spontaan een bouwplaats op loopt? Maar goed de kans dat hij dat in Liverpool doet, is ook nul. Dus wil je een ontmoeting organiseren, dan is dit het maximaal haalbare.”

Gijs de Jong

De KNVB-official heeft kennisgenomen van de kritiek dat Nederland niet ver genoeg gaat in de veroordeling van Qatar. „We zijn als Nederlanders al meer uitgesproken dan de rest. Je moet echter ook oog houden voor de rest van de wereld. We zijn met twintig voetbalbonden in Europa en maximaal veertig bonden in de wereld die zich uitspreken. Maar dat is nog steeds een flinke minderheid van de 211 in totaal. De balans die we zoeken, is impact te maken én vooruit te komen. Dat laatste bereik je niet altijd alleen maar door te schreeuwen. Je kunt ook niet verwachten dat Qatar in één dag van nul naar honderd gaat. Er zijn stappen gemaakt en die verbeteringen moeten ook de komende jaren doorgaan.”

De grootste winst noemt De Jong het dat de mensenrechten een grote rol gaan spelen bij de toewijzing van toekomstige WK’s. „Dat is een heel erg onderbelicht punt. Maar in 2014, toen de voetbalbond 125 jaar bestond, is het Pact van Amsterdam gesloten en aangeboden aan de FIFA en UEFA, waar de toenmalige voorzitters Sepp Blatter en Michel Platini weinig oog voor hadden en aandacht aan besteedden. Maar ere wie ere toekomt. Hun opvolgers Gianni Infantino en Aleksander Ceferin hebben er wel werk van gemaakt.”