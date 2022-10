Premium Het beste van De Telegraaf

’Klunzige’ Excelsior-blikvanger Kharchouch wonderlijke nummer 9: ’Eigenlijk één grote grap’

Laatbloeier Reda Kharchouch duelleert met Ajacied Jurriën Timber. „Ik maak nog wel eens een schoonheidsfoutje, maar gelukkig heb ik genoeg andere kwaliteiten waarmee ik dat kan compenseren. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Wanneer Reda Kharchouch (27) speelt bij Excelsior Rotterdam is hij direct een blikvanger, zoals tegen AZ (2-1) afgelopen weekend. Hij is als spits een bijna ongewoon geworden sterke targetman. „Ik hoor de laatste tijd vaker dat men zulke types niet echt meer gewend is”, zegt de Amsterdammer, van wie het een wonder mag heten dat hij nu één van de nummers negen in de Eredivisie is. „Het was eigenlijk één grote grap.”