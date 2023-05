Blijft Eredivisie-topscorer Xavi Simons bij PSV? ’Veel factoren gaan rol spelen’

„Mijn prioriteit ligt bij PSV. In de zomer heb ik gesprekken. Er zijn veel factoren die een rol gaan spelen, we zullen zien wat er gebeurt. Ik heb veel vertrouwen in deze club en in de mensen om mij heen”, aldus Simons, die allebei de doelpunten maakte tegen AZ.

De 20-jarige aanvaller ondertekende vorig jaar zomer een contract tot 2027 bij PSV. In die verbintenis is echter een clausule opgenomen dat zijn vorige werkgever Paris Saint-Germain hem voor 12 miljoen euro terug kan halen.

Wat voor Simons ook mee kan spelen, is dat trainer Ruud van Nistelrooy is vertrokken. „Dat was persoonlijk moeilijk voor mij. Ik had echt een goede band met de trainer. Ik ben hem dankbaar dat hij mij hier heeft gebracht en op dit podium heeft laten spelen”, aldus de Oranje-international. „Ik heb er verder niet veel over te zeggen. De trainer bepaalt wat hij doet en maakt zijn keuze. Ik respecteer het, iedereen respecteert het.”

Voor derde keer in historie: twee spelers topscorer van Eredivisie

Anastasios Douvikas en Simons hebben het seizoen als topscorers van de Eredivisie afgesloten.

De spits van FC Utrecht en smaakmaker van PSV kwamen ieder tot negentien competitietreffers. Ze wonnen met dat aantal goals de Willy van der Kuijlen-trofee, de prijs voor de speler met de meeste doelpunten in de hoogste klasse van het betaalde voetbal.

Douvikas is de derde Griek die zich topscorer van Nederland mag noemen, na Nikos Machlas en Georgios Giakoumakis. Hij is de eerste speler die in het shirt van FC Utrecht de meeste doelpunten heeft gemaakt. Douvikas scoorde zondag eenmaal tegen FC Emmen (3-2). De 20-jarige Simons leidde PSV in de uitwedstrijd tegen AZ met twee doelpunten naar de tweede plaats in de eindstand.

Tasos Douvikas (rechts) Ⓒ Pro Shots

Slechts tweemaal werden spelers met minder dan twintig doelpunten topscorer van de Eredivisie. Cas Janssens (NEC) en Willy Brokamp (MVV) scoorden achttien keer in het seizoen 1972-1973. Romario werd in het seizoen 1988-1989 met 19 doelpunten topscorer.