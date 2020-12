Vitesse thuis niet langs SC Heerenveen

In de aanloop naar het duel met de Friezen kreeg Letsch opnieuw een tegenvaller te verwerken. Spits Armando Broja bleek niet inzetbaar vanwege een positieve coronatest. De Engelsman met Albanese roots is de negende Vitesse-speler die dit seizoen positief test op corona, terwijl dat ook al gold voor acht stafleden. Omdat de positieve tests zich druppelsgewijs hebben voorgedaan, heeft Vitesse er niet overdreven veel hinder van ondervonden.

Door de absentie van Broja bleef Oussama Darfalou in de ploeg, terwijl in vergelijking met de nederlaag tegen PEC Zwolle zowel Loïs Openda als Sondre Tronstad terugkeerde in de basis. Letsch had vorige week een poging tot rouleren gedaan door Openda en Tronstad op de bank te laten liggen, maar dat pakte niet goed uit. Na de rode kaart voor Edrissa Touré stortte het Vitesse-bouwwerk toen ineen.

De geschorste Touré, die vorige week Dasa ontving, werd vervangen door Million Manhoef, de jeugdige linksback, die ditmaal de rechterflank moest bestrijken. Dasa is nog altijd inzetbaar na zijn positieve coronatest van vorige week.

Herstel

Vitesse liet zich na de offday in Zwolle tegen SC Heerenveen van een heel andere kant zien. De Arnhemmers speelden vanaf de eerste minuut heel dwingend en zetten de Friezen zwaar onder druk. SC Heerenveen kwam er helemaal niet aan te pas en leunde op de verdediging. Vitesse domineerde in de eerste helft vrijwel geheel met een hoofdrol voor de uitblinkende Riechedly Bazoer, maar creëerde niet heel veel kansen. De verdiende voorsprong kwam er vlak voor rust, toen Darfalou van dichtbij de 1-0 maakte. Alweer de vierde seizoenstreffer van de Algerijnse spits, die in drie gevallen voor de openingsgoal tekende.

Ommekeer

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Vitesse, maar na de rust was het wedstrijdbeeld ineens heel anders. SC Heerenveen kroop uit de schulp en liet ineens zien ook te kunnen aanvallen. Prompt leverde het de gelijkmaker op. Vitesse-doelman Remko Pasveer redde nog goed op een schot van Benjamin Nygren en de eerste rebound van Sherel Floranus, maar was kansloos toen de rechtsback van Heerenveen het doel direct weer onder vuur nam (1-1).

De plotselinge wederopstanding van SC Heerenveen deed denken aan vorige week, toen de ploeg van trainer Johnny Jansen voor rust niks in te brengen had tegen PSV, maar in de tweede helft zichzelf oprichtte en uiteindelijk een 2-2 gelijkspel uit het vuur sleepte.

Gelijkwaardig

Na de gelijkmaker van Heerenveen ontwikkelde zich een gelijkopgaand duel in de Gelredome met kansen over en weer. Letsch probeerde iets te forceren met het inbrengen van Daan Huisman en Hilary Gong iets te forceren, maar waar Letsch eerder dit seizoen een gelukkige hand van wisselen had, lukte het Vitesse dit keer niet om de overwinning nog binnen te slepen. Daarmee laat Vitesse opnieuw dure punten liggen en waar op de nederlaag van vorige week tegen PEC Zwolle helemaal niets af te dingen viel, verspeelde de seizoenssurprise nu geheel onnodig twee punten.