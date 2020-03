KNVB praat Eredivisieclubs zo spoedig mogelijk bij

De KNVB praat vanaf laat in de ochtend de clubs uit het betaalde voetbal via een videoverbinding bij over de mogelijke consequenties van de nieuwe maatregelen van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus. Nu alle bijeenkomsten tot 1 juni zijn verboden, willen de clubs graag weten of het kabinet een uitzondering gaat maken voor sporters.

Want als ook voetballers nog ruim twee maanden niet mogen trainen of zelfs zonder publiek geen wedstrijden mogen spelen, dan lijkt het onmogelijk de eredivisie en eerste divisie nog af te maken. De eredivisie telt nog acht speelronden en wat inhaalwedstrijden, met aansluitend de play-offs.

De KNVB is net als sportkoepel NOC*NSF al vanaf maandagavond in overleg met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid. Een woordvoerder van de KNVB kan nog niet zeggen of zijn bond al antwoord heeft gekregen op enkele prangende vragen.

De KNVB staat overigens niet alleen in contact met clubs uit het betaalde voetbal en de ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid. De nationale voetbalbond trekt ook gelijk op met de UEFA, want de meeste Europese competities kampen met dezelfde problemen. De UEFA staat nu nog op het standpunt dat alle competities eind juni afgerond moeten zijn. Die datum is gekozen omdat er spelers op 1 juli van club wisselen. Eind juni lopen ook veel contracten van voetballers af. Mogelijk is de UEFA bereid om competities langer door te laten lopen en pas in het najaar aan het volgende seizoen te beginnen.

Het is de vraag of de KNVB dinsdagmiddag al kan zeggen of het seizoen in het betaalde voetbal afgemaakt kan worden. Gezien de vele betrokken partijen kan een definitieve beslissing daarover ook nog wel even op zich laten wachten. De nationale voetbalbond heeft verschillende scenario’s bedacht sinds de uitbraak van het coronavirus. Het meest ongewenste plan is dat de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie niet worden uitgespeeld.

In dat geval plaatst de huidige koploper Ajax zich vermoedelijk rechtstreeks voor de Champions League en degraderen er wellicht geen clubs. AZ, de nummer twee van de ranglijst, mag de voorronde van de Champions Legaue in en nummer drie Feyenoord kwalificeert zich voor de Europa League. PSV en Willem II mogen dan uitkomen in de voorronde van de Europa League. De kans bestaat dan ook dat de Eredivisie volgend seizoen uit twintig ploegen bestaat, inclusief SC Cambuur en De Graafschap, de huidige nummers 1 en 2 van de KKD.