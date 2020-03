’NOC*NSF volledig achter maatregelen en verwacht snel duidelijkheid’

Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden, wat logischerwijs zou kunnen betekenen dat er ook tot die tijd nog geen trainingen en wedstrijden afgewerkt mogen worden.

Planning topsportprogramma’s

„De sport staat volledig achter de maatregelen die het kabinet treft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, liet een woordvoerder van NOC*NSF weten. „Wat dit voor de planning van de topsportprogramma’s betekent, is ons nog niet duidelijk omdat we nog niet goed weten wat er bijvoorbeeld over sporttrainingsaccommodaties bepaald is. Nu zijn die in ieder geval tot 6 april dicht. We wachten de uitleg en regelingen verder even af. Het zal dinsdag wel helder worden.”

De KNVB gaat dinsdag in overleg met de clubs in het betaalde voetbal over de gevolgen voor de competities. Meteen na het bekend worden van het nieuws van het kabinet startte de voetbalbond gesprekken met de ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid over wat dit precies betekent voor de sport.

Inhoudelijke uitspraken over de uitkomsten van die bijeenkomst zijn vooralsnog niet gedaan.