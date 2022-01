FIFA-baas Gianni Infantino wast handen in onschuld: ’Mijn uitspraken zijn uit verband gerukt’

Na wereldwijd verbijsterende reacties op zijn uitspraak zei de Zwitser later dat hij verkeerd begrepen was.

„Gezien het feit dat mijn opmerkingen verkeerd lijken te zijn geïnterpreteerd en uit hun verband zijn gerukt, wil ik verduidelijken dat mijn boodschap erop was gericht dat iedereen in een ’besluitvormingspositie’ de verantwoordelijkheid heeft om de situatie van mensen over de hele wereld te helpen verbeteren. Als er meer mogelijkheden worden gecreëerd, in Afrika, maar zeker ook elders, stelt dit mensen in staat om de kansen in hun eigen land te benutten. Het was een algemene opmerking, die niet direct verband hield met het idee om elke twee jaar een WK te organiseren.”

Infantino zei eerder op de dag letterlijk dat ’voetbal overal ter wereld kan helpen om de levens van mensen te verbeteren’. „We moeten mensen met dit soort projecten hoop geven, zodat ze niet meer willen vluchten.”

In zijn pogingen vaker een WK te houden ondervindt Infantino veel tegenstand. Onder meer de clubs in Europa vrezen voor overbelasting van hun spelers en voor de nadelige gevolgen voor nationale competities. De voorman van de FIFA verwacht dat een extra WK juist veel geld kan opleveren, waarvan met name armere landen kunnen profiteren.