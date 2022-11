City-sterren met kater naar WK, Summerville scoort weer, Newcastle klopt Chelsea

In de blessuretijd maakte Ivan Toney het winnende doelpunt voor de gasten. Hij had in de eerste helft de score ook al geopend. Die treffer werd nog geneutraliseerd door Phil Foden, maar op de 1-2 in de 98e minuut had City geen antwoord meer. Toney nam met zijn twee treffers wraak op Gareth Southgate. De bondscoach van Engeland besloot de 26-jarige spits niet op te nemen in zijn selectie, die op de Engelse wereldtitel sinds 1966 gaat jagen.

City begon in het Etihad Stadium met tien spelers die in de komende periode ook actief zijn op het WK in Qatar. De Noor Erling Haaland, de vaste spits, was de enige die zal ontbreken op de mondiale eindronde. Ondanks al die internationals toonde Brentford weinig ontzag. Die brutale instelling leverde na 16 minuten een goal op. Toney kopte de 0-1 binnen. Manchester slaagde er pas op slag van rust in de sterke Spaanse doelman David Raya te passeren. Foden kreeg de bal na een hoekschop voor zijn voet en haalde uit met een harde knal.

Ivan Toney heeft de score geopend. Ⓒ ANP/HH

In de tweede helft zocht City naarstig naar de winst en kreeg volop kansen, maar Brentford hield stug stand en wist met name Haaland, de man die al achttien keer doel trof dit seizoen in de competitie, van scoren af te houden. De wedstrijd lag lang stil vanwege een blessurebehandeling van de Spaanse verdediger Aymeric Laporte van City, die een bloedende hoofdwond opliep door een elleboogstoot. In de 10 minuten extra speeltijd sloeg Brentford verrassend toe. Het was weer Toney die scoorde. Hij rondde een uitgespeelde counter kundig af.

City heeft twee punten minder dan koploper Arsenal. The Gunners gaan zaterdagavond om 20.45 uur op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. Brentford staat 10e in Engeland.

Summerville scoort, maar verliest met Leeds

Voor Cyrensio Summerville is het doodzonde dat de vervroegde winterstop is aangebroken. De Nederlander scoorde zaterdag voor de vierde wedstrijd op rij in de Premier League. Genoeg voor een resultaat was het niet, want Tottenham Hotspur bleek na een spektakelstuk met 4-3 te sterk.

Na tien minuten kreeg Summerville de bal iets achter zich gespeeld, maar de Nederlander nam het speeltuig knap mee. Vervolgens plaatste hij de bal langs Hugo Lloris. Dit keer was het dus een vroege goal voor de aanvaller, die zowel bij Liverpool (1-2) als thuis tegen Bournemouth (4-3) laat de winnende had gemaakt en ook bij Fulham (3-2 nederlaag) in de blessuretijd van de tweede helft toesloeg.

Dit keer was het niet de winnende, want Harry Kane sloeg binnen het halfuur terug. Toch ging Leeds met een voorsprong rusten. Rodrigo maakte een paar minuten voor de pauze de 1-2 op aangeven van oud-Ajacied Rasmus Kristensen. Al redelijk snel in de eerste helft trok Spurs voor de tweede keer de stand gelijk, ditmaal via Ben Davies. Een kwartier voor tijd sloeg Rodrigo voor de tweede keer toe, maar de reactie van de Londenaren kwam weer snel. Ditmaal was het Rodrigo Bentancur, die de stand gelijk trok.

De Uruguayaan zorgde niet lang daarna ervoor dat Tottenham voor het eerst aan de leiding kwam. Hij was het eindpunt van een uitstekende aanval. Leeds, dat de voorgaande weken steeds toesloeg in de slotminuten, was niet bij machte om nog een gelijkmaker af te dwingen, mede doordat middenvelder Tyler Adams met rood (twee keer geel) van het veld werd gestuurd.

Pascal Struijk, die vrijdag van bondscoach Louis van Gaal te horen kreeg dat hij niet meegaat naar het WK, speelde de gehele wedstrijd mee bij Leeds.

Newcastle langs Chelsea

Newcastle United blijft het uitstekend doen. Het elftal van coach Eddie Howe klopte Chelsea met 1-0 dankzij een doelpunt halverwege de tweede helft van Joe Willock. Verdediger Sven Botman, één van de dertien afvallers uit de voorselectie van het Nederlands elftal voor het WK, werd in de 87e minuut gewisseld met een enkelblessure.

Newcastle is derde met 30 punten en Tottenham vierde met 29 punten.

Liverpool verslaat Southampton

Bij Liverpool lijkt de het stilaan beter te gaan lopen. Na zeges tegen Napoli en Tottenham Hotspur werd er zaterdag ook gewonnen van Southampton (3-1). Hierdoor klimt de ploeg van Jürgen Klopp voorlopig naar de zesde plaats.

Alle goals vielen voor rust. Na tien minuten stond het al 1-1 via de bij Brazilië buiten de WK-selectie gelaten Roberto Firmino en Che Adams. Darwin Nunez maakte er vervolgens twee voor The Reds.

Na rust waren er veel kansen, maar was vooral Liverpool-doelman Alisson Becker (wél geselecteerd bij Brazilië) de grote uitblinker met een paar uitstekende reddingen. Virgil van Dijk was in de slotfase nog dicht bij de 4-1, maar zijn kopbal schampte de buitenkant van de paal.