Sterren van Manchester City met mega-kater richting WK

In de blessuretijd maakte Ivan Toney het winnende doelpunt voor de gasten. Hij had in de eerste helft de score ook al geopend. Die treffer werd nog geneutraliseerd door Phil Foden, maar op de 1-2 in de 98e minuut had City geen antwoord meer. Toney nam met zijn twee treffers wraak op Gareth Southgate. De bondscoach van Engeland besloot de 26-jarige spits niet op te nemen in zijn selectie, die op de Engelse wereldtitel sinds 1966 gaat jagen.

City begon in het Etihad Stadium met tien spelers die in de komende periode ook actief zijn op het WK in Qatar. De Noor Erling Haaland, de vaste spits, was de enige die zal ontbreken op de mondiale eindronde. Ondanks al die internationals toonde Brentford weinig ontzag. Die brutale instelling leverde na 16 minuten een goal op. Toney kopte de 0-1 binnen. Manchester slaagde er pas op slag van rust in de sterke Spaanse doelman David Raya te passeren. Foden kreeg de bal na een hoekschop voor zijn voet en haalde uit met een harde knal.

Ivan Toney heeft de score geopend. Ⓒ ANP/HH

In de tweede helft zocht City naarstig naar de winst en kreeg volop kansen, maar Brentford hield stug stand en wist met name Haaland, de man die al achttien keer doel trof dit seizoen in de competitie, van scoren af te houden. De wedstrijd lag lang stil vanwege een blessurebehandeling van de Spaanse verdediger Aymeric Laporte van City, die een bloedende hoofdwond opliep door een elleboogstoot. In de 10 minuten extra speeltijd sloeg Brentford verrassend toe. Het was weer Toney die scoorde. Hij rondde een uitgespeelde counter kundig af.

City heeft twee punten minder dan koploper Arsenal. De Gunners gaan zaterdagavond om 20.45 uur op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. Brentford staat 10e in Engeland.