Formule 1 start in 2024 met twee races op zaterdag: Zandvoort opnieuw in augustus

Voorlopig kent het Formule 1-jaar 2024 een recordaantal van 24 races. Dat was eigenlijk dit jaar al de bedoeling, maar de Grand Prixs in China en Imola zijn weggevallen. Op de racelijst van volgend jaar zijn zij wel weer van de partij.

Na drie testdagen, eind februari in Bahrein, vindt daar op 2 maart ook de eerste race plaats. Een week later volgt de Grand Prix van Saoedi-Arabië in Jeddah, op 9 maart. Omdat de Ramadan op 10 maart begint en om een tijdspanne van een week tussen beide wedstrijden te houden, worden beide races zodoende op zaterdagavond verreden.

Vrachtverkeer

De koningsklasse trekt daarna naar achtereenvolgens Australië, Japan, China en Miami, telkens met een weekeinde rust ertussen. Voor die opzet is gekozen zodat veel vracht vanuit Australië door kan naar Azië en niet telkens op en neer hoeft.

Max Verstappen op Zandvoort Ⓒ ANP/HH

De eerste seizoenshelft wordt net als dit jaar afgesloten met de Grand Prix van België, mits de organisator van de race op Spa-Francorchamps met het management van de Formule 1 overeenstemming bereikt over contractverlenging. België profiteert wederom van het feit dat een race in Zuid-Afrika nog niet mogelijk is gebleken. De Grand Prix van Nederland in Zandvoort vindt vervolgens op 25 augustus plaats.

Werkzaamheden

,,De eerste race na de zomerstop, dat is een leuk moment”, vindt circuitdirecteur Robert van Overdijk, die uitlegt dat de organisatie van een race niet zomaar een datum kan ‘uitkiezen’. ,,We hebben natuurlijk met het management van de Formule 1 te maken, maar ook met de NS en ProRail en bijvoorbeeld werkzaamheden die zij gepland hebben. Dit was de datum die voor iedereen het beste paste.”

Intensieve eindspurt

Opvallend is verderop in het jaar dat na de Grand Prix van Singapore (22 september) liefst drie weekenden achter elkaar niet wordt geracet. Vervolgens wacht een intensieve eindspurt. Na drie races op rij in Austin, Mexico en Brazilië volgen twee weekeinden rust en wordt het seizoen afgesloten met opnieuw een triple-header in Las Vegas, Qatar en afsluitend op 8 december in Abu Dhabi.

Bekijk hieronder de volledige kalender: