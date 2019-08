Oranje moet aanvalskanon zwijgen opleggen

Oranje wil de Olympische Spelen bereiken. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Voor de Nederlandse volleyballers is Tokio dichtbij maar tegelijkertijd ook heel ver weg. Zondag kunnen ze in het Rotterdamse Ahoy een deelnamebewijs voor de Olympische Spelen verdienen door Amerika te verslaan. Dat is alleen een vreselijk moeilijke opgave, zeker ook omdat de Amerikanen beschikken over het gevreesde aanvalskanon Matthew Anderson.