Nagenoeg leeg stadion voor Peter Bosz in Duitse bekerfinale

Volgens een woordvoerder van de Duitse regering zijn er hooguit een paar honderd fans welkom in het voetbaltheater met 74.000 plaatsen

Vanaf 30 juni gelden er in Duitsland soepelere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar dan nog mogen er in Berlijn geen evenementen met meer dan duizend personen in de openlucht plaatsvinden.

Technisch directeur Rudi Völler van Bayer Leverkusen sprak woensdag de wens uit dat er nog redelijk wat fans de finale in het stadion konden bekijken. Trainer Hansi Flick van Bayern München was minder optimistisch. „Ik betwijfel of er fans bij de finale zitten”, zei hij. „Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen.”

Bayer Leverkusen staat onder leiding van Peter Bosz en heeft met Daley Sinkgraven ook een Nederlandse verdediger.