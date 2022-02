Kleine zege PSV; ook Vitesse heeft nog kans

Trainer Roger Schmidt moest flink puzzelen voor zijn basisformatie omdat Olivier Boscagli, Ibrahim Sangaré en Carlos Vinicius geschorst zijn. André Ramalho, Ryan Thomas en Maxi Romero zijn al langer geblesseerd. Vlak voor het duel haakte Armando Obispo ook af. Linksback Max startte als centrale verdediger. Beide ploegen treffen elkaar volgende week in Israël voor de return. De winnaar over twee duels plaatst zich voor de achtste finale van de nieuwe competitie van de UEFA.

Vitesse start dramatisch

Het uitduel in de tussenronde van de Conference League tegen Rapid Wien begon voor Vitesse dramatisch begonnen. De ploeg van trainer Thomas Letsch keek al na 33 seconden tegen een 1-0 achterstand aan door een treffer van Ferdy Druijf, de Nederlander in Oostenrijkse dienst die voor het eerst als speler van Rapid in de basis heeft mogen beginnen. Nadat Vitesse-doelman Jeroen Houwen de bal liet glippen, verzuimde Druijf er 2-0 van te maken, maar in de 16e minuut vergrootte Marco Grüll de marge alsnog tot twee.

Vitesse moest het in Wenen niet alleen doen zonder de geschorste Matus Bero, maar ook zonder Riechedly Bazoer. De belangrijke schakel in het voetbal van achteruit voelde zich woensdag na de training niet goed en blijkt niet fit genoeg om te spelen in Wenen. „We hebben wat medische tests gedaan en gelukkig is daar vooralsnog niets ernstigs uit voortgekomen”, aldus de coach. „Bovendien voelt hij zich inmiddels al een stuk beter. Hopelijk kan hij snel weer spelen, al verwacht ik hem komend weekeinde nog niet terug. Er zullen eerst nog wat onderzoeken volgen.”

In vergelijking met de thuiswedstrijd tegen PSV was Nikolai Baden Frederiksen gepasseerd. In plaats van het afwezige drietal speelden Toni Domgjoni, Dominik Oroz en Yann Gboho.