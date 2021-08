Willem II kent weg vol hobbels naar competitie-aftrap tegen Feyenoord

Premium Voetbal

Volop vertrouwen bij Vitesse na enorme teleurstelling

Ondanks de grote teleurstelling over het 2-2 gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen het Ierse FC Dundalk, is het optimisme over het bereiken van de play-off voor de Conference League groot bij Vitesse. ,,We kunnen ons hoofd laten hangen vanwege deze teleurstelling of direct naar de volgende wedstrijd...