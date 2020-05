Cambuur en De Graafschap houden hoop op promotie

De voorzieningenrechter van Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht trok bijna drie uur uit voor het kort geding, dat vanwege het coronavirus in een nagenoeg lege rechtszaal plaatsvond. Hij luisterde vooral naar argumenten die Cambuur, De Graafschap en de KNVB de afgelopen weken al veelvuldig herhaalden.

Cambuur en De Graafschap voelen zich zwaar benadeeld, nu ze als nummers een en twee van een afgebroken Keuken Kampioen Divisie niet mogen promoveren. De KNVB vindt dat de rechter niet op de stoel van een voetbalbond moet gaan zitten en benadrukte dat een eredivisie met twintig ploegen niet eens mogelijk is met de huidige burgemeesters en korpschefs van gemeenten met profclubs.

„Maar de KNVB heeft niet eens gezocht naar alternatieven”, reageerde directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap toen hij buiten werd opgewacht door twaalf cameraploegen. „Daarom hebben wij geopperd de KNVB-beker voor een seizoen te laten vervallen. Zo maak je ruimte op de kalender. Ik ben geen jurist, maar ik vond dat de rechter wel liet merken dat hij de besluitvorming van de KNVB mistig vindt. En dat klopt ook.”

Ostendorp sluit niet uit dat de rechter wel op de stoel van de KNVB gaat zitten. „Waarom zou dat niet kunnen? Na het beluisteren van alle argumenten ziet hij denk ik wel dat ons onrecht is aangedaan. Gelukkig laat hij ons ook niet lang in spanning en probeert hij uiterlijk volgende week donderdag uitspraak te doen.”

„Ik geloof in onze kansen”, zei De Graaf. „Wij moesten wel naar de rechter. Dit konden we niet accepteren. Ik denk dat het wel duidelijk is dat we promotie verdienen.”