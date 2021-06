’Toen ik het doodstille olympisch dorp binnenwandelde, dacht ik: ik wil mijn medaille zien’

Premium Voetbal

’Dat zij met een B-team spelen, laat zien dat ze rekening houden met ons’

Suriname gaat gebukt onder Covid-19, dat ongenadig hard heeft toegeslagen in het Zuid-Amerikaanse land. In de zware lockdown zorgt de Natio voor welkome afleiding. De ploeg van bondscoach Dean Gorré won in de WK-kwalificatie met 6-0 van Bermuda en werkt nu in Chicago toe naar de beslissende laatste ...