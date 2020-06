’Wereld kijkt toe bij herstart Premier League’

„En we verheugen ons er enorm op”, vervolgt de trainer. „Sinds het seizoen als gevolg van de coronacrisis is gestopt, hebben de spelers heel hard gewerkt. Eerst thuis tijdens de lockdown, met de programma’s die wij ze hebben opgestuurd. Daarna bij de non-contact trainingen en vervolgens weer bij het echte werk. Eindelijk gaat het nu weer echt beginnen.”

Het wordt bovendien de eerste wedstrijd in de Premier League zonder publiek. Smith: „Dat is heel jammer. De fans geven ons extra motivatie, adrenaline. Dat missen we nu. De spelers moeten zich aanpassen aan deze omstandigheden en de motivatie uit zichzelf halen. Maar dat gaat lukken.”

De Premier League is de laatste van de vijf grote Europese competities die een herstart maakt. Eerder gebeurde dat in Duitsland, Spanje en Italië (beker). In Frankrijk is het seizoen vroegtijdig beëindigd.

Woensdag staat in de Premier League ook de wedstrijd Manchester City - Arsenal op het programma.