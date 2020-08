Zo ging Jumbo-Visma van hel naar monumentale zege

Wout van Aert is in Milaan-Sanremo iedereen de baas. Ⓒ ANP/HH

De emoties vlogen alle kanten op over de Via Roma, de straat waar de eindstreep getrokken is van Milaan-Sanremo. Op grootse wijze legde Wout van Aert titelverdediger Julian Alaphilippe er op in een man-tegen-man gevecht. Het was precies waar Jumbo-Visma naar smachtte na een week waarin de Nederlandse topploeg in het beklaagdenbankje zat.