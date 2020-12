Lazio eindelijk naar laatste zestien Champignons League

Voor beide ploegen kon het een historische avond worden. Brugge, met Ruud Vormer en Noa Lang in de basis, moest de Italianen verslaan om zich te verzekeren van overwintering op het hoogste Europese niveau. Voor Lazio volstond een gelijkspel.

Al na twaalf minuten opende Lazio de score. Joaquin Correa haalde hard uit met zijn linker en hoewel doelman Simon Mignolet zijn eerste schot nog kon pareren, was het in de rebound wel raak. Brugge ging op jacht naar de gelijkmaker en drie minuten later trok Ruud Vormer de stand ook daadwerkelijk gelijk. Ook hij scoorde uit een rebound, nadat Lazio-doelman José Manuel Reina een schot van Noa Lang los had gelaten.

Na een halfuur spelen kwam de thuisploeg weer op voorsprong, Ciro Immobile benutte een strafschop. De zorgen bij Brugge werden vergroot toen Eduard Sobol de 39e minuut zijn tweede gele kaart kreeg. Hierop besloot Brugge-coach Philippe Clement om Noa Lang te wisselen en een extra verdediger te brengen.

Ook met een man minder bleef Brugge erin geloven. Een kwartier voor tijd maakte Hans Vanaken de 2-2 en waren de Belgen zelfs nog dichtbij een stunt. Een hard schot in de blessuretijd van De Ketelaere spatte echter uit elkaar op de lat.

Brugge gaat nu als nummer 3 van de poule door naar de Europa League. Dortmund had zich als poulewinnaar al verzekerd van een plaats bij de laatste zestien in de Champignons League.