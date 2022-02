Opmars PEC Zwolle ruw onderbroken door Heracles

Heracles neemt door de overwinning afstand van de degradatiezone en staat nu met 26 punten hoog in het rechterrijtje. De club uit Almelo, al sinds 2005 onafgebroken actief op het hoogste niveau, dreigde na een mindere serie weg te zakken richting de onderste regionen, maar heeft de laatste weken door overwinningen op FC Utrecht en PEC Zwolle een buffertje opgebouwd.

Die rust kan Heracles goed gebruiken, want de club kent dit seizoen veel tegenslag. Trainer Frank Wormuth, vanaf komende zomer op de bank bij FC Groningen, zag al heel wat belangrijke krachten wegvallen. Twee weken terug scheurde spits Kaj Sierhuis zijn kruisband, waardoor het einde seizoen voor hem is. Iets wat eerder ook al Ismail Azzaoui overkwam. Rai Vloet viel weg na het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval, terwijl Delano Burgzorg in de winterstop is verkocht aan het Duitse FSV Mainz 05.

Voor de aftrap kon het Heracles-genieten van een bezoekje van oud-aanvaller Everton, die gekozen is tot populairste ex-Heraclied. De goedlachse Braziliaan, tegenwoordig met een smurfblauwe coupe, liep een rondje langs het veld en mocht als cadeautje wat ballen de tribunes in knallen. Overigens was Everton niet de enige oude held die in Almelo het veld opkwam. In de slotfase kwam Samuel Armenteros als invaller in het veld. Daarmee is voor de in de winterstop op het oude nest teruggekeerde Zweed zijn derde periode als speler van Heracles echt van start gegaan.

En zo werd het een mooie avond voor Heracles, dat van de tegenstander weinig te duchten had. PEC Zwolle was sterk uit de kerstvakantie gekomen met drie zeges en twee gelijke spelen in de eerste vijf speelronden, maar het nieuwe elan was in Almelo ver te zoeken. Het was Heracles dat direct het heft in handen nam en via Luca de la Torre de leiding nam in de 19e minuut. De Zwolse verdediger Yuta Nakayama liet zich aftroeven door Anas Ouahim, die in januari overkwam van SV Sandhausen, en op zijn passje rondde De la Torre bekeken af, daarbij profiterend van het feit dat PEC Zwolle-doelman Kostas Lamprou zijn doel had verlaten.

PEC creëert niets

De eerste grote kans van de wedstrijd was ook al voor Heracles geweest. Nikolai Laursen trof doelman Lamprou op zijn weg. Na de openingsgoal van De la Torre kreeg de Italiaanse linksachter Giacomo Quagliata nog een goede kans, maar zijn schot ging nipt voorlangs. In de loop van de eerste helft kwam PEC Zwolle beter in de wedstrijd, maar de gasten creëerden niets.

PEC Zwolle-trainer Schreuder greep in de rust in en bracht zijn winterversterkingen Maikel van der Werff en Djavan Anderson in de ploeg, maar Heracles zou er snel 2-0 van maken. Kort nadat Sinan Bakis het thuispubliek op de banken had gekregen met een panna, deed de spits wat supporters nog liever zijn van een spits: hij plaatste de bal bekeken in de hoek en verdubbelde de voorsprong: 2-0. Daarmee was het een gelopen koers. PEC Zwolle beet nog wel een paar keer van zich af, maar de eerste nederlaag van dit kalenderjaar was niet meer af te wenden. Daarmee blijft PEC Zwolle met zeventien punten laatste in de Eredivisie en heeft Heracles een gat van negen punten met de hekkensluiter geslagen.

