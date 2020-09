De prachtige rentree van Andy Murray

Andy Murray heeft het geflikt en viert een verdiend feestje. Ⓒ ANP/HH

Het lichaam wil vaak altijd meer, maar de geest van Andy Murray is nog altijd van gewapend beton. Zo bleek ook dinsdag in New York. Tijdens de eerste ronde van de US Open leek de Britse tennisser rijp voor de sloop, maar de 33-jarige Yoshihito Nishioka maakte kennis met de mentale gesteldheid van de drievoudig grandslamkampioen.