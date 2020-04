Froome gelooft in ’onmogelijke’ vijfde zege in Tour de France

„Vorig jaar leek het misschien onmogelijk, maar ik ben er klaar voor. Ik ga zeker niet winnen als ik er zelf niet in geloof”, aldus Froome in een video, die hij zaterdag zelf op Twitter plaatste.

„Ik houd er ook niet van om te denken in beperkingen. Als profrenner ben je sowieso altijd bezig met het stellen van nieuwe doelen”, ging de in Kenia geboren Brit verder.

Froome sterkt zich aan de gedachte dat hij een vechter is. „Altijd als ik tegenslag kende, ging ik nog meer men best doen om het ongelijk van mensen die aan me twijfelden te bewijzen.”

’Dagen leken geteld’

De 34-jarige Froome kwam vorig jaar tijdens het verkennen van een tijdritparcours in het Criterium du Dauphine hard ten val en liep daarbij breuken op in zijn dijbeen, heup, elleboog, ribben en nekwervel.

„Die crash had het einde van mijn carrière kunnen zijn”, zei hij eerder al. „Veel mensen vertelden mij dat ik nooit meer een wedstrijd zou rijden, laat staan überhaupt op de fiets zou stappen. Mijn dagen leken volgens sommigen geteld.”

Vijf keer

Als Froome erin slaagt om de Tour voor een vijfde keer te winnen, schaart hij zich in een rijtje wielericonen. Alleen Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurian slaagden erin om La Grande Boucle vijf keer te winnen.

Lance Armstrong won de Tour zeven keer, maar moest zijn eindzeges later inleveren nadat hij bekende doping te hebben gebruikt.