Ronaldo terug in selectie Juventus: ’Maar hij gaat niet starten’

De 35-jarige aanvaller testte op 13 oktober positief bij de nationale ploeg van Portugal. Ronaldo miste niet alleen het duel in de Nations League met Zweden, maar daarna ook vier wedstrijden van Juventus. Zonder de superster begon de ploeg van trainer Andrea Pirlo de Champions League met een overwinning (0-2) in Oekraïne op Dinamo Kiev. Deze week moest de ’Oude Dame’ in eigen stadion echter met 2-0 buigen voor FC Barcelona. Ronaldo ontbrak ook in dat duel, omdat hij wederom positief had getest.

Vrijdag meldde Juventus dat Ronaldo een negatieve test had afgelegd. De Portugees hoeft daarom niet langer in thuisisolatie te blijven en mag weer gaan trainen. Dat deed Ronaldo zaterdag nog individueel.

Pirlo neemt hem wel direct mee naar Cesena voor het duel met Spezia, de club van keeper Jeroen Zoet. „Ik denk niet dat hij gaat starten, we zullen zien hoe het gaat”, aldus de trainer. Juventus speelde in de Serie A al drie keer gelijk in vijf wedstrijden.

Atalanta verslaat Crotone en wint weer eens

Na twee nederlagen heeft Atalanta weer eens een competitiezege in Italië te pakken. Bij het gepromoveerde Crotone won de ploeg uit Bergamo met 2-1. Alle doelpunten vielen in de eerste helft.

De Colombiaan Luis Muriel scoorde tweemaal namens Atalanta, bij de thuisploeg was Simeon Nwankwo trefzeker. Na rust werd er niet meer gescoord, waardoor Atalanta na nederlagen tegen Napoli (4-1) en Sampdoria (3-1) weer eens een competitiewedstrijd won.

Trainer Gian Piero Gasperini hield spits Duvan Zapata, dinsdag nog goed voor twee goals in de Champions League-confrontatie met Ajax (2-2), aanvankelijk op de bank. Zapata loste na rust Muriel af, maar kwam niet tot scoren. De geblesseerde Marten de Roon ontbrak bij Atalanta, Hans Hateboer werd vanwege een blessure zo’n 20 minuten voor het einde naar de kant gehaald.

Door de zege klom Atalanta tijdelijk naar de tweede plaats in de Italiaanse competitie. Onder meer Napoli, Internazionale en Juventus komen later dit weekeinde in actie en kunnen de ploeg van Gasperini weer passeren.

