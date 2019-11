Redan vervangt Boadu bij Jong Oranje

De 18-jarige aanvaller neemt de plaats in van Myron Boadu, die voor het Nederlands elftal is geselecteerd.

In vergelijking met de vorige interlandperiode zijn Tahith Chong (Manchester United), Tyrell Malacia (Feyenoord) en Azor Matusiwa (FC Groningen) terug bij Jong Oranje, dat 14 november in de EK-kwalificatie een uitwedstrijd tegen Jong Gibraltar speelt. Dinsdag 19 november volgt in Doetinchem het oefenduel met Jong Engeland.

Jong Oranje is na drie duels in de EK-kwalificatie nog zonder puntenverlies.