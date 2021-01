FC Groningen rekent overtuigend af met tandeloos ADO Den Haag

Ramon Lundqvist zette Groningen na 18 minuten op voorsprong. De Zweed schoot een vrije trap uit niet eens zo'n ideale positie met een fraaie boog achter doelman Luuk Koopmans. Vlak voor rust probeerde hij dit kunststukje te herhalen, maar nu ging de bal over. Toch leidde de thuisclub halverwege met 2-0. Jørgen Strand Larsen kopte raak na een voorzet op maat van Gabriel Gudmundsson.

Na de hervatting liep Groningen nog verder uit. Alessio Da Cruz kon ongehinderd het Haagse strafschopgebied inlopen en uithalen. Het was zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. ADO loste even daarvoor het enige schot op doel van de wedstrijd via Mark Veijnovic, maar Sergio Padt redde uitstekend.

De zorgen nemen zodoende in rap tempo toe voor ADO Den Haag. De club uit de Hofstad zag bovendien Milan van Ewijk al in de 38e minuut met een blessure uitvallen.

Het verschil tussen ADO en het op een 'veilige' plaats staande RKC Waalwijk is vooralsnog 3 punten. RKC krijgt woensdag de kans verder uit te lopen, als het wint of gelijkspeelt tegen Fortuna Sittard.