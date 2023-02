Bayern München wint bij debuut Daley Blind wél in Duitse beker

Na ruim een kwartier kwam Bayern München op voorsprong door een doelpunt van Eric Maxim Choupo-Moting. Na een half uur liep de koploper van de Bundesliga verder uit door Jamal Musiala. Nog voor rust maakte Leroy Sané de derde treffer voor de favoriet, waarmee het duel wel zo ongeveer was beslist.

Na de hervatting scoorde Alphonso Davies voor de club uit München.

De Ligt

Matthijs de Ligt was opnieuw basisspeler bij Bayern. Blind kwam, net als huidig en voormalig ploeggenoot Ryan Gravenberch, na ruim een uur in het veld. Blind kwam in de winterstop over van Ajax.

Sinds het seizoen is hervat kwam Bayern München in de Bundesliga niet verder dan drie keer een gelijkspel. De voorsprong op nummer 2 Union Berlin bedraagt nog slechts één punt.

Nieuwkoop zet Antwerp op achterstand in Belgische bekerstrijd

Union heeft in de eerste wedstrijd van de halve finale van de Belgische beker gewonnen van Antwerp FC, het elftal van de Nederlandse trainer Mark van Bommel. Oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop scoorde in de 84e minuut voor de thuisclub. Daar bleef het bij, 1-0. Voor Antwerp volgt nog een herkansing op eigen veld.

Bij Antwerp waren Vincent Janssen en Calvin Stengs basisspelers. Gyrano Kerk viel in de slotfase in bij het elftal van Van Bommel.

De andere halve finale gaat tussen Zulte Waregem en KV Mechelen. Het eerste duel tussen deze clubs wordt donderdag gespeeld. De returns zijn eind februari en begin maart.