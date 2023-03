Dortmund swingt aan hand van Malen en Haller langs 1.FC Köln

Dortmund kan zich na de uitschakeling door Chelsea in de Champions League helemaal op de Duitse competitie en beker richten. Tegen het zwalkende Köln was het al snel raak. Malen stelde Raphaël Guerreiro in de 15e minuut in staat de 1-0 binnen te tikken. Sébastien Haller schoot twee minuten later zijn tweede competitietreffer binnen. Na de 3-0 van Marco Reus zorgde Malen al in de 36e minuut voor de vierde treffer. Davie Selke deed voor de rust nog wat terug voor de bezoekers uit Keulen.

In de tweede helft maakte Haller zijn tweede doelpunt van de avond uit de rebound, na een vrije trap van Mahmoud Dahoud op de lat. Reus maakte een minuut later ook zijn tweede treffer, opnieuw op aangeven van Malen. De Nederlandse aanvaller, die niet is opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman voor de komende twee interlands van Oranje, werd kort daarna gewisseld.

Erhan Masovic is blij met zijn goal, die uiteindelijk de winnende blijkt voor VfL Bochum. Ⓒ ANP/HH

RB Leipzig verspeelde drie punten bij VfL Bochum. De nummer 3 van de Bundesliga verloor met 1-0 en blijft op 45 punten staan. Dat zijn zeven punten minder dan Bayern. Leipzig moest zich herpakken na de 7-0 nederlaag waarmee Manchester City de Duitsers dinsdag had uitgeschakeld in de Champions League. Tegen Bochum wilde dat niet lukken. In de eerste helft had de ploeg van coach Marco Rose geen enkel schot op doel.

De thuisploeg kwam kort na de rust op voorsprong. Erhan Masovic kopte binnen, nadat doelman Janis Blaswich de eerste kopbal van Takuma Asano nog tegengehouden had. Bochum verdedigde die marge daarna met succes.

FC Augsburg, met aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw, bleef tegen Schalke 04 op een gelijkspel steken: 1-1. De thuisploeg leek na de 1-0 van Arne Maier op weg naar de zege, maar de bezoekers kregen in de extra tijd een strafschop na een overtreding van Gouweleeuw. Marius Bülter redde het punt voor Schalke. Augsburg stond toen al met tien man na de rode kaart voor Ermedin Demirovic.

Hoffenheim verliet de laatste plek door een zege van 3-1 op concurrent Hertha BSC. Andrej Kramaric benutte in de eerste helft twee strafschoppen. Ihlas Bebou maakte na de rust de derde treffer. Stevan Jovetic scoorde nog voor de Berlijners. Hoffenheim heeft nu 22 punten, eentje meer dan Hertha en Schalke en twee punten meer dan de nieuwe hekkensluiter VfB Stuttgart. Stuttgart verloor in eigen huis met 1-0 van VfL Wolfsburg. Omar Marmoush maakte in de tweede helft het enige doelpunt voor de ploeg van verdediger Micky van de Ven.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga

BELGIË: Club Brugge lijdt kostbare nederlaag bij Kortrijk

Club Brugge heeft zichzelf in België nog meer in de problemen gebracht in de strijd om een ticket voor de play-offs om de Belgische landstitel. Onder interim-coach Rik De Mil verloor de ploeg met 1-0 bij KV Kortrijk. Brugge staat vierde, maar AA Gent kan passeren als het zondag wint van KAS Eupen. Bij een gelijkspel komen de Gentenaren in punten gelijk met Club. Alleen de top-4 plaatst zich voor de play-offs. Na dit weekeinde volgen nog vier speelronden.

Abdelkahar Kadri zette de thuisploeg na ruim een halfuur op voorsprong met een schot in de verre hoek achter doelman Simon Mignolet. Kort ervoor had Bjorn Meijer verzuimd zijn twintigste verjaardag op te fleuren met een doelpunt. Het zou met Noa Lang als aangever een treffer van volledig Nederlandse makelij zijn geweest. De Mil wisselde erop los in de slotfase, bracht onder meer twee jeugdspelers maar zag zijn ploeg verzuimen te scoren. Club Brugge heeft inmiddels negentien punten achterstand op koploper Racing Genk, dat vrijdag met 1-1 gelijkspeelde bij Cercle Brugge.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Jupiler Pro League

FRANKRIJK: Openda gaat door met scoren en leidt Lens naar tweede plaats

Loïs Openda heeft RC Lens naar de tweede plaats in Frankrijk geleid. De Belgische aanvaller, die de afgelopen jaren voor Vitesse speelde, had met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de winst op Angers: 3-0. Vorige week maakte Openda in een tijdsbestek van vijf minuten een hattrick tegen Clermont Foot (0-4).

Lens staat met 57 punten uit 28 duels op de tweede plaats in de Ligue 1. Koploper Paris Saint-Germain, dat zondag Stade Rennes ontvangt, heeft negen punten meer. Olympique Marseille neemt met 56 punten de derde plaats in. Ook Marseille komt zondag nog in actie. Openda maakte dit seizoen al veertien doelpunten in de Franse competitie. Vorig jaar scoorde hij achttien keer voor Vitesse in de Eredivisie.

De Nederlanders Branco van den Boomen, Thijs Dallinga en Stijn Spierings verloren met Toulouse van Lille: 0-2.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Ligue 1