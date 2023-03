Leipzig loopt na CL-dreun ook schade in Bundesliga op

Leipzig moest zich herpakken na de 7-0 nederlaag waarmee Manchester City de Duitsers dinsdag had uitgeschakeld in de Champions League. Tegen Bochum wilde dat niet lukken. In de eerste heft had de ploeg van coach Marco Rose geen enkel schot op doel.

De thuisploeg kwam kort na de rust op voorsprong. Erhan Masovic kopte binnen, nadat doelman Janis Blaswich de eerste kopbal van Takuma Asano nog tegengehouden had. Bochum verdedigde die marge daarna met succes.

FC Augsburg, met aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw, bleef tegen Schalke 04 op een gelijkspel steken: 1-1. De thuisploeg leek na de 1-0 van Arne Maier op weg naar de zege, maar de bezoekers kregen in de extra tijd een strafschop na een overtreding van Gouweleeuw. Marius Bülter redde het punt voor Schalke. Augsburg stond toen al met tien man na de rode kaart voor Ermedin Demirovic.

Hoffenheim verliet de laatste plek door een zege van 3-1 op concurrent Hertha BSC. Andrej Kramaric benutte in de eerste helft twee strafschoppen. Ihlas Bebou maakte na de rust de derde treffer. Stevan Jovetic scoorde nog voor de Berlijners. Hoffenheim heeft nu 22 punten, eentje meer dan Hertha en Schalke en twee punten meer dan de nieuwe hekkensluiter VfB Stuttgart. Stuttgart verloor in eigen huis met 1-0 van VfL Wolfsburg. Omar Marmoush maakte in de tweede helft het enige doelpunt voor de ploeg van verdediger Micky van de Ven.

BELGIË: Club Brugge lijdt kostbare nederlaag bij Kortrijk

Club Brugge heeft zichzelf in België nog meer in de problemen gebracht in de strijd om een ticket voor de play-offs om de Belgische landstitel. Onder interim-coach Rik De Mil verloor de ploeg met 1-0 bij KV Kortrijk. Brugge staat vierde, maar AA Gent kan passeren als het zondag wint van KAS Eupen. Bij een gelijkspel komen de Gentenaren in punten gelijk met Club. Alleen de top-4 plaatst zich voor de play-offs. Na dit weekeinde volgen nog vier speelronden.

Abdelkahar Kadri zette de thuisploeg na ruim een halfuur op voorsprong met een schot in de verre hoek achter doelman Simon Mignolet. Kort ervoor had Bjorn Meijer verzuimd zijn twintigste verjaardag op te fleuren met een doelpunt. Het zou met Noa Lang als aangever een treffer van volledig Nederlandse makelij zijn geweest. De Mil wisselde erop los in de slotfase, bracht onder meer twee jeugdspelers maar zag zijn ploeg verzuimen te scoren. Club Brugge heeft inmiddels negentien punten achterstand op koploper Racing Genk, dat vrijdag met 1-1 gelijkspeelde bij Cercle Brugge.

