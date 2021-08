Alleen Valtteri Bottas sneller dan Max Verstappen in eerste training

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen in actie Ⓒ ANP/HH

Max Verstappen is het race-weekeinde in België begonnen met een tweede tijd in de eerste vrije training. Alleen Valtteri Bottas (Mercedes) was sneller dan de Red Bull-coureur.