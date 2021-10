Opsteker voor Ronald Koeman: Sergio Agüero eíndelijk beschikbaar

De Argentijnse spits, in de zomer transfervrij overgekomen van Manchester City, ontbrak de eerste maanden van het seizoen vanwege een kuitblessure. Agüero maakte woensdag zijn officieuze debuut voor Barcelona in het besloten oefenduel met derdeklasser Cornellà (2-2).

De 33-jarige Argentijn, met 260 doelpunten de topscorer aller tijden van de Engelse club Manchester City, deed een half uur mee en was direct trefzeker. De andere treffer van Barcelona kwam van Philippe Coutinho.

Valencia thuis

Het was de bedoeling dat Ousmane Dembélé na veel blessureleed ook zijn rentree zou maken, maar de Franse aanvaller bleef tegen Cornellà aan de kant. Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong ontbraken nog; zij zijn net terug in Catalonië na de WK-kwalificatiewedstrijden met Oranje.

FC Barcelona ontvangt zondagavond Valencia in Camp Nou, dat voor het eerst in ruim 1,5 jaar weer volledig gevuld mag worden met toeschouwers. Drie dagen later speelt de ploeg van Koeman in de Champions League thuis tegen Dinamo Kiev en daarna staat de ’Clásico’ tegen Real Madrid op het programma.