Springruiters mogen eindelijk los, maar wel 1300 kilometer verderop

Jur Vrieling en zijn toppaard Glasgow hebben het naar hun zin in Saint-Tropez. Ⓒ Foto De Telegraaf

Amsterdam - Tot zijn grote vreugde kan springruiter Jur Vrieling vandaag voor het eerst sinds de coronacrisis weer in de ring verschijnen. Maar dan wel 1300 kilometer verderop in het Franse Saint-Tropez, aangezien in Nederland nog pertinent geen wedstrijden mogen worden georganiseerd. „Belachelijk”, zo stelt KNHS-bestuurslid Emile Hendrix. „We kunnen ons in de paardensport volledig aan de richtlijnen van het RIVM houden.”