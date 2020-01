Theo Maassen biedt zich aan als trainer PSV

Maassen biedt namelijk zichzelf aan bij de Eindhovenaren. Hij zou graag de functie van interim-trainer Ernest Faber over willen nemen. „Misschien moet ik het gewoon doen, voor die groep gaan staan. Ik ben een beroepsprater en Faber kan niet praten”, zo vertelde hij bij Bureau Sport op Radio 1.

„Die mensen kunnen niet praten, Faber ook niet, hij is een ex-voetballer. Ik kan het toch niet slechter doen dan Ernest Faber?”, vraagt hij zich vervolgens af. Hij vervolgt: „Is het een demasqué? Een blamage? Je probeert je vast te pakken aan taal, maar er zijn geen woorden voor. Ik zat nota bene in Breda te kijken! In de artiestenfoyer, helemaal alleen.”

Al begint de ellende volgens Maassen vooral bij het shirt van PSV. „Je kan niet voetballen in een groen shirt. Dat is dezelfde kleur als kunstgras, dat is toch verschrikkelijk? Het is een soort schutkleur, soort bang om gezien te worden. Misschien moeten ze spelen met een ontbloof bovenlijf, ze hebben goede lijven, toch? Net als vroeger.”

De conclusie is volgens de Eindhovense cabaretier dat het niet slechter kan. „Faber legt het buiten zichzelf, dat moet hij ook niet doen. Misschien moet ik het dus gewoon maar doen. Dus, ik ben beschikbaar, ik ga optredens afzeggen”, sluit Maassen af.

