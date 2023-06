Nieuwe domper in Rosmalen: voormalig mondiale nummer 1 Azarenka uitgeschakeld

Azarenka stond al snel met 5-0 achter tegen de 19-jarige Krueger, de nummer 152 van de wereld. Ook in de tweede set werd de mondiale nummer 19 meteen gebroken. Na een uur en een kwartier was het klaar in Rosmalen.

De als eerste geplaatste Russin Veronika Koedermetova had geen moeite met Carol Zhao uit Canada, de nummer 163 van de wereld. Het werd 6-1 6-3. De als tweede geplaatste Ljoedmila Samsonova, eveneens uit Rusland, bereikte ook op overtuigende wijze de kwartfinales. Zij versloeg haar landgenote Polina Koedermetova met 6-4 6-1. Samsonova speelt in de kwartfinales tegen de Belarussische Aljaksandra Sasnovitsj.

Dinsdag werd de 42-jarige Venus Williams in de eerste ronde uitgeschakeld door de 25 jaar jongere Zwitserse Celine Naef.

