Premium Het beste van De Telegraaf

Met no-nonsense coach Jeroen Delmee heeft hockeyploeg weer gezicht Bondscoach Jeroen Delmee brengt lach terug bij Oranje-hockeyers

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Het officiële debuut van de breeduit lachende Jeroen Delmee had betere omstandigheden verdiend, maar geeft hoop. Ⓒ PRO SHOTS

AMSTELVEEN - Met de komst van no-nonsense hockeycoach Jeroen Delmee is de lach terug bij het flink gereviseerde Oranje, dat onder voorganger Max Caldas was verworden tot een chagrijnige en schizofrene patiënt. De ploeg dwong België, de onbetwiste nummer 1 van de wereld, afgelopen weekeinde in de Pro League zelfs tweemaal tot overgave. Het geeft in bange dagen hoop voor de toekomst.