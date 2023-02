Ruiter zit NEC dwars en neemt punt mee met Cambuur

NEC had drie dagen eerder ruim 120 minuten gevoetbald in het bekertoernooi. De Nijmegenaren verloren in De Kuip via strafschoppen van Feyenoord, nadat ze in de slotfase van de reguliere speeltijd een 2-0 voorsprong uit handen hadden gegeven. Hoewel NEC in de verlenging met tien man moest spelen na rood voor Philippe Sandler, kwam het net als Feyenoord nog twee keer tot scoren: 4-4. De rode kaart voor Sandler werd door de aanklager geseponeerd, waardoor de verdediger zaterdag tegen Cambuur gewoon kon meedoen.

Bij de Friese ploeg had oud-NEC’er Navarone Foor een basisplaats, net als spits Bjørn Johnsen. Zij kwamen vorige maand naar Leeuwarden om Cambuur te helpen in de strijd tegen degradatie. Cambuur dankte het punt in Nijmegen vooral aan doelman Robbin Ruiter, die met fraaie reddingen onder anderen Souffian El Karouani, Elayis Tavsan en invaller Jordy Bruijn van scoren afhield. Cambuur kwam er ook een paar keer gevaarlijk uit, maar gescoord werd er niet in De Goffert.

