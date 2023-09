Max Verstappen moet Carlos Sainz voor zich dulden tijdens laatste training

Lewis Hamilton (Mercedes) kwam na een moeizame vrijdag nu wel tot de derde tijd, weliswaar op meer dan een halve seconde van Sainz. Diens Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc was tijdens zijn beoogde snelle rondje ook goed onderweg, maar maakte een foutje in de tweede sector. Op gebruikte banden reed hij even later nog wel naar de vierde tijd.

In de derde sector in Monza is Verstappen de snelste van iedereen, maar in de andere twee sectoren kan Ferrari hem over één ronde vooralsnog goed bijbenen. Of dat over een hele race ook het geval is, is nog maar de vraag. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam tijdens de laatste training overigens niet verder dan de tiende tijd. Pérez kon de slotfase van de sessie niet meer in actie komen vanwege problemen met zijn RB19, waar flink aan werd gewerkt in de Red Bull-garage.

De kwalificatie start zaterdag om 16.00 uur.