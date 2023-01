Premium Het beste van De Telegraaf

Huidige niveau ver verwijderd van periode Ten Hag Schreuder staat na slechtste Ajax-reeks in 11 jaar voor cruciaal examen in De Kuip

Alfred Schreuder denkt er het zijne van. Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - Er waren nog maar twintig minuten gespeeld in de Johan Cruijff ArenA, toen de eerste negatieve spreekkoren richting trainer Alfred Schreuder al van de tribune rolden. Het chagrijn is groot bij Ajax en dat werd er niet beter op door het 0-0 gelijkspel tegen FC Twente, de vijfde opeenvolgende Eredivisie-wedstrijd zonder zege voor de Amsterdammers. Ajax werkt met een katterig gevoel toe naar De Klassieker van komende zondag in De Kuip.