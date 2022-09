Martins Indi niet mee naar Slowakije voor Conference League-clash met Dnipro-1

De afwezigheid van Martins Indi is ‘goed nieuws’ voor Maxim Dekker. De achttienjarige linksbenige centrumverdediger kan zodoende zijn Europese debuut maken voor AZ 1.

Dekker, van 21 april 2004, is al twee wedstrijden op rij de vervanger van de AZ-captain. De jeugdinternationaal uit Rijsenhout maakte tegen NEC en FC Emmen aan de zijde van Sam Beukema veel indruk.

Ervaring Bazoer

Het is overigens niet zeker of AZ-trainer Pascal Jansen tegen Dnipro-1 de kaart ‘Dekker’ zal spelen. Woensdagochtend stapten ook Riechedly Bazoer en Zinho Vanheusden in het vliegtuig naar Kosice. Beiden kunnen in het centrum uit de voeten, maar zijn wel rechtsbenig.

En Pascal Jansen, die zeer tevreden was over het basisdebuut van jeugdinternational Dekker, heeft links in het centrum van de verdediging de voorkeur voor een linkspoot. Maar voor de Europa Cup-ervaring van Bazoer, hoewel die nog nauwelijks minuten maakte dit seizoen, is ook wat te zeggen.

Vanheusden

De Belg Vanheusden debuteert in de wedstrijdselectie van AZ. De 23-jarige verdediger staat in zijn land te boek als een groot talent, maar kampte met de nodige tegenslagen. De grootste speelde zich af in de herfst van 2020. Een maand nadat Vanheusden tegen Ivoorkust zijn debuut had gemaakt voor de Rode Duivels, scheurde hij de voorste kruisbanden van zijn rechterknie.

Zinho Vanheusden Ⓒ ANP/HH

Daardoor kon het talent direct een streep zetten door deelname aan het EK. Vanheusden werd in 2015 door Internazionale uit de jeugdopleiding van Standard Luik geplukt. Tot een debuut in het eerste elftal van Inter zou het echter niet komen. Standard wist de tiener te huren, om hem vervolgens voor een recordbedrag terug te kopen.

Koopoptie AZ

Vanheusden maakte veel indruk bij Standard, waardoor Inter hem terughaalde naar San Siro. De Nerazzurri leenden hem afgelopen seizoen echter uit aan Genua en dit seizoen aan AZ, dat een optie tot koop bedong bij de huurdeal.

AZ speelt de Europese uitwedstrijd in Slowakije, omdat de UEFA heeft bepaald dat clubs uit Oekraïne hun Europese thuiswedstrijden buiten het door oorlog getroffen land moeten afwikkelen. Dnipro-1 besloot daarop uit te wijken naar Kosice, dat gelegen is op 75 kilometer afstand van de westgrens van Oekraïne.