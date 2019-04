Curlingmannen verliezen nipt van Japan

De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt moest in een wedstrijd met wisselende kansen in de verlenging voorrang verlenen aan de Aziatische tegenstander: 6-7.

Verlenging

Oranje keek na de eerste twee ends tegen een 0-3 achterstand aan. In het derde end kwam Nederland terug tot 2-3, waarna Japan in het vijfde end weer uitliep: 2-5. Daarna leek Oranje alsnog de winst te grijpen met een voorsprong van 6-5 bij het begin van het tiende en laatste end. Japan wist echter een verlenging af te dwingen (6-6), waarin Oranje moest buigen: 6-7.

Het WK-team van Oranje bestaat uit skip Jaap van Dorp, Wouter Gösgens, Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en reserve Alexander Magan. Nederland staat na vier duels in de groepsronde op een overwinning en drie nederlagen.

Stunt

Nederland begon aan het WK met een verliespartij (4-7) tegen Zuid-Korea. Daarna volgde een stunt (6-4) tegen olympisch kampioen Verenigde Staten. Oranje verloor daarna met 2-5 van Zweden, olympisch finalist en zevenvoudig wereldkampioen,

De Nederlandse curlingers deden vorig jaar voor het eerst sinds 1994 weer eens mee aan het WK. In Edmonton wisten ze alleen te winnen van Rusland. Daar stonden tien nederlagen tegenover. In Las Vegas speelt Oranje sowieso twaalf groepswedstrijden De volgende tegenstander is Duitsland.