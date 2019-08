Mercedes beslist snel: wie is volgend seizoen teamgenoot van Hamilton?

Teambaas Toto Wolff zegt vrijdag in een interview met Die Welt dat hij niet lang meer wil wachten en daar in augustus duidelijkheid over komt.

De keuze gaat tussen de Fin Valtteri Bottas, de huidige ploeggenoot van Hamilton, en Esteban Ocon. De 22-jarige Fransman is nu testrijder bij Mercedes en sinds 2015 aan de ploeg verbonden.

Lewis Hamilton in zijn Mercedes-bolide. Ⓒ EPA

„We hebben in Valtteri een topcoureur, daar zijn we ons van bewust”, aldus de 47-jarige Wolff. „Maar we hebben in Ocon ook een jonge, talentvolle coureur. Hij verdient zijn plaats in de Formule 1 ook. Als er maar één goede coureur zou zijn, was het makkelijk. Maar zo is het nu eenmaal niet. Allebei verdienen ze een kans in de Mercedes.”

De 29-jarige Bottas rijdt sinds 2017 voor Mercedes. Hij werd daar gehaald als vervanger van Nico Rosberg, die in 2016 kort na het behalen van zijn wereldtitel stopte.

Bekijk ook: Max Verstappen blijft bij Red Bull

In de Formule 1 Opwarmronde blikt onze verslaggever Erik van Haren samen met simulatorcoureur Rudy van Buren vooruit op de Grand Prix van Hongarije.