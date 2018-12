Intelligente investeringen

Raymond Kerckhoffs Ⓒ Telesport

Aan de keuze die hij in de herfst van 2010 maakte, heeft Niki Terpstra nu een groot deel van zijn kampioenenstatus te danken. Het was acht jaar geleden niet gemakkelijk om tussen de aanbieding van het almachtige QuickStep van Patrick Lefevere en een financieel véél aantrekkelijker contract van Vacansoleil te kiezen. De Noord-Hollander liet zijn hart spreken en koos voor het team waar hij sportief het meeste vertrouwen in had.