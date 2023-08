Consternatie om plannen Masters-toernooi in Saoedi-Arabië: ’Zou daar zelf zeker niet spelen’

Navratilova en Evert reageerden op uitspraken van voorzitter Steve Simon van de WTA. De preses vertelde in juni dat hij de mogelijkheid bekijkt om het toernooi wellicht een keer naar Saoedi-Arabië te verplaatsen. „Maar dat is wel een lastige en complexe optie”, erkende hij.

Het eindejaarstoernooi voor de beste mannelijke tennistalenten van het seizoen, de Next Gen ATP Finals, wordt vanaf eind dit jaar wel in Saoedi-Arabië gehouden. De ATP wees Djedda afgelopen donderdag tot en met de editie van 2027 als speelstad aan. De afgelopen maanden baarden veel grote voetballers opzien door hun carrière te vervolgen in Saoedi-Arabië, onder wie Cristiano Ronaldo. Het land heeft ook een Formule 1-race.

Djedda is de opvolger van Milaan, waar het toernooi sinds de oprichting in 2017 werd gehouden. Het toernooi werd de afgelopen jaren gewonnen door onder anderen Carlos Alcaraz (2021) en Jannik Sinner (2019), die tegenwoordig tot de wereldtop behoren.

De Next Gen ATP Finals heeft dit jaar een prijzenpot van 2 miljoen dollar, omgerekend 1,84 miljoen euro, een record.