Daley Blind hervat groepstraining bij Ajax

De 29-jarige verdediger werkte de afgelopen periode onder begeleiding van een fysiotherapeut en onder toezicht van artsen een individueel programma af.

De topper van zondag met PSV komt sowieso te vroeg voor Blind, die kampte met een hartspierontsteking.

In het Champions League-duel met Valencia in december zakte de linksback tijdens de wedstrijd in elkaar. Hij speelde het duel uiteindelijk wel uit. Later werd duidelijk wat er loos was. Hij moest daarop rust nemen en onderzocht worden.

Inmiddels is ter preventie onderhuids een subcutane ICD aangebracht bij de Oranje-international. Net als een pacemaker kan het kleine apparaatje ingrijpen bij hartritmestoornissen.

„Daley heeft de afgelopen tijd al veel gedaan, maar is nu vrijgegeven en mag alles weer doen. Hij is al ’opgetraind’, maar we gaan het proces volgen en kijken hoe snel hij daadwerkelijk weer beschikbaar is”, aldus trainer Erik ten Hag vrijdag op de persconferentie.