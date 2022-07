Alcaraz jongste tennisser in top 5 sinds Nadal

Kopieer naar clipboard

Carlos Alcaraz. Ⓒ ANP/HH

De Spanjaard Carlos Alcaraz is de jongste tennisser in de top 5 van de wereldranglijst sinds zijn landgenoot Rafael Nadal dat in 2005 op 18-jarige leeftijd bereikte. De 19-jarige Alcaraz steeg maandag naar de vijfde plaats na het behalen van de finale in Hamburg een dag eerder.