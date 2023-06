Keniaanse toppers zeggen af voor WK atletiek

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Marathontoppers Kenia zeggen onverwacht af voor WK atletiek

15.48 uur: De Keniaanse atletiekbond heeft te maken met onverwachte afzeggingen van zijn marathontoppers voor de WK atletiek in Boedapest (19-27 augustus). De bond maakte vorige week vrijdag de selectie bekend, met daarin Kelvin Kiptum, Geoffrey Kamworor en Brigid Kosgei, maar dat ’supertrio’ liet al snel weten niet mee te zullen doen op de mondiale titelstrijd in de Hongaarse hoofdstad.

Kiptum won in april de marathon van Londen in 2.01.25, de tweede tijd ooit na de 2.01.09 van zijn landgenoot Eliud Kipchoge. Kamworor finishte in de Engelse hoofdstad als tweede in 2.04.23. Kosgei bezit met 2.14.04 het wereldrecord.

„We hebben onze beste hardlopers uitgekozen, maar we kunnen ze niet dwingen om in Boedapest te lopen”, zei directeur Paul Mutwii van de atletiekbond.

Rosemary Wanjiru, die in maart de marathon van Tokio won in de zevende tijd ooit (2.16.28), zal wel uitkomen in de marathon op de WK.

Team JAJO wint zeilrace voor kust van Scheveningen

20.48 uur: Team JAJO heeft woensdag bij de Ocean Race voor de kust van Scheveningen de In-Port Race gewonnen. Het Nederlandse zeilteam van schipper Jelmer van Beek leidde bij het onderdeel in de VO65-klasse van start tot finish.

„Iedereen heeft hier keihard voor gewerkt”, zei Van Beek. „Prachtig dat het voor eigen publiek is gelukt.”

Voor Team JAJO was het de eerste zege in een In-Port Race. In het klassement in deze discipline staat de formatie nu tweede, achter WindWhisper Racing Team.

De boten in de VO65-klasse varen alleen de drie ’Europese’ etappes van de Ocean Race en gaan niet de hele wereld rond zoals de boten in de IMOCA-klasse.

WK voetbal vrouwen na akkoord EBU in bijna heel Europa te zien

20.00 uur: Het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen is deze zomer in de meeste Europese landen te zien. Wereldvoetbalbond FIFA bereikte woensdag een akkoord over verlengde samenwerking met de European Broadcasting Union (EBU), een samenwerkingsverband van voornamelijk publieke omroepen.

„We zijn verheugd dat we kunnen voortbouwen op onze langdurige en succesvolle relatie met de FIFA om de rechten namens Europa’s grootste publieke omroepen veilig te stellen”, zegt Noel Curran, directeur-generaal van de EBU. „Het WK voetbal voor vrouwen is een van de snelst groeiende sportevenementen en we zijn vastbesloten om nauw samen te werken met de FIFA om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in Europa kunnen genieten van dit evenement.”

Aan het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland doen 32 landen mee. Dat zijn er acht meer dan tijdens het vorige WK in 2019. In Nederland is het WK te zien bij de NOS.

Topvrouw Fatma Samoura gaat na dit jaar weg bij FIFA

18:33 uur Fatma Samoura stopt na dit jaar als secretaris-generaal van wereldvoetbalbond FIFA. De Senegalese bestuurder heeft, als eerste vrouw, de topfunctie van de federatie zeven jaar vervuld. „Ze heeft bijgedragen de organisatie te veranderen, de geloofwaardigheid terug te brengen en grenzen te verleggen”, blikt de FIFA nu al terug op haar dienstverband.

Samoura begon bij FIFA in een fase dat de organisatie werd geplaagd door corruptieschandalen. Haar voorganger Jérôme Valcke werd in 2016 ontslagen én geschorst, wegens het schenden van de ethische codes.

„Het is de beste beslissing van mijn leven geweest om deze functie te aanvaarden”, zegt Samoura zelf. „Ik ben er trots op dit team van geweldige mensen te hebben mogen leiden. Samen hebben we eraan gewerkt de FIFA transparanter te maken. Ik denk dat we zeer belangrijke stappen hebben gezet in dat proces.”

Onder meer heeft Samoura zich ingezet voor de ontwikkeling van meisjes- en vrouwenvoetbal. „Op dit moment gaat al mijn aandacht uit naar het komende WK in Australië en Nieuw-Zeeland”, keek ze vooruit op het evenement, waar binnenkort ook de Nederlandse vrouwen aan deelnemen.

Als reden voor haar vertrek geeft ze op dat ze meer tijd aan haar familie wil besteden.

Toulouse stuurt trainer Montanier weg

18:16 uur De Franse voetbalclub Toulouse gaat niet verder met Philipe Montanier. De trainer moet na twee seizoenen vertrekken. Bij Toulouse voetballen Thijs Dallinga, Stijn Spierings en Zakaria Aboukhlal. Branco van den Boomen werd onlangs door Ajax overgenomen van Toulouse.

Montanier was twee seizoenen lang trainer van Toulouse. In zijn eerste seizoen promoveerde hij met de club naar de hoogste klasse in Frankrijk. Eind april won Montanier met Toulouse de beker. In de competitie kwam Toulouse niet verder dan de dertiende plek.

De Spanjaard Carles Martínez Novell volgt Montanier op bij Toulouse.

Wimbledon reikt dit jaar record aan prijzengeld uit

17:44 uur De tennissers op Wimbledon kunnen dit jaar een record aan prijzengeld verdienen. De organisatoren van het grandslamtoernooi meldden woensdag dat 44,7 miljoen pond (omgerekend ongeveer 52,3 miljoen euro) wordt verdeeld.

Het recordbedrag ligt 11,2 procent hoger dan vorig jaar en in vergelijking met 2019 is sprake van een stijging van 17,1 procent.

De winnaars in het enkelspel voor mannen en vrouwen krijgen ieder ongeveer 2,75 miljoen euro. De twee verliezende finalisten ontvangen ongeveer 1,37 miljoen euro.

Vooral in de eerste rondes van het toernooi is het prijzengeld flink omhooggegaan. Bij een nederlaag in de eerste ronde ontvangen de spelers alsnog zo’n 64.000 euro. Dat is 10 procent meer dan in 2022.

Wimbledon is dit jaar van 3 tot en met 16 juli.

Makkelie fluit EK-kwalificatieduel tussen Kosovo en Roemenië

15:17 uur Danny Makkelie leidt vrijdag de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Kosovo en Roemenië. De Nederlandse scheidsrechter krijgt in Pristina assistentie van grensrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Sander van der Eijk is de vierde official en Clay Rupteri en Edwin van der Graaf zijn aangesteld als videoscheidsrechters.

Roemenië is met 6 punten uit twee wedstrijden samen met Zwitserland koploper in groep I. Kosovo heeft na twee duels 2 punten en neemt de derde plek in.

City-middenvelder Rodri kan starten voor Spanje in Nations League

14:56 uur Manchester City-middenvelder Rodri kan donderdag in de halve finale van de Nations League tegen Italië gewoon zijn opwachting maken bij Spanje. Bondscoach Luis de la Fuente zegt dat de maker van het enige doelpunt in de Champions League-finale tegen Internazionale van zaterdag „klaar is” voor een basisplaats. Datzelfde geldt voor verdediger Aymeric Laporte, die de hele wedstrijd op de bank bleef.

Rodri en Laporte trainden na hun aankomst eerst nog apart, maar deden ook al volop met de groep mee. „Rodri kan niet gemotiveerder zijn, hij werd ook nog uitgeroepen tot man van de wedstrijd”, meent De la Fuente. „Hij heeft Manchester City in de geschiedenisboeken gezet.” Door de treffer van Rodri in de tweede helft won City voor het eerst de belangrijkste Europese clubprijs.

Rodri (26) was in maart tijdens het verrassend verloren EK-kwalificatieduel met Schotland nog voor het eerst aanvoerder, maar die rol is nu voor linksback Jordi Alba. De wedstrijd tegen de Schotten was voor De la Fuente pas zijn tweede als opvolger van Luis Enrique.

„Iedere wedstrijd komen we dichter bij de stijl en het spel dat we willen zien”, vertelt De la Fuente in Enschede, waar donderdag het duel met Italië wordt gespeeld. „Ik weet zeker dat we er klaar voor zijn. Het gebeurt niet vaak dat je in een situatie bent waarin je nog maar twee wedstrijden verwijde

Russische klimmer Vlasov niet in Tour de France

12.42 uur: De Russische klimmer Aleksandr Vlasov zal niet starten in de Tour de France. Dat bevestigt een woordvoerder van zijn ploeg Bora-hansgrohe. De 27-jarige Vlasov eindigde vorig jaar als vijfde in de Ronde van Frankrijk.

Vlasov behoorde in de afgelopen Ronde van Italië nog tot de beste renners, maar hij stapte in de tiende etappe ziek af. Later bleek dat hij corona had. Zijn ploeg heeft bedacht dat de Tour nog te vroeg komt. Bora wil Vlasov sparen voor de Ronde van Spanje, die eind augustus begint. De Tour start op 1 juli in het Spaanse Bilbao.

Vlasov won vorig jaar de Ronde van Romandië. Hij eindigde in 2021 als tweede in Parijs-Nice.

Bondscoach Faber met achttien zwemmers naar WK in Fukuoka

10.42 uur: De ploeg voor de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka bestaat uit twaalf vrouwen en zes mannen. Bondscoach Mark Faber maakte woensdag zijn selectie bekend voor de titelstrijd, die duurt van 14 tot en met 30 juli. Blikvangers zijn Marrit Steenbergen, Kira Toussaint, Tes Schouten en Arno Kamminga.

De zwemploeg voor de langebaanwedstrijden vertrekt pas laat naar Japan, namelijk op 15 juli. Faber kiest in aanloop naar de WK voor een trainingskamp in de Hongaarse plaats Hodmezovasarhely. De ploeg verblijft daar vanaf 2 juli en reist vanuit Hongarije door naar Japan. Eind juni doen de zwemmers nog mee aan de Sette Colli-wedstrijden in Rome.

Faber kondigde eerder dit jaar aan dat de Nederlandse zwemmers volgend jaar in de weken voorafgaand aan de Olympische Spelen in Parijs ook op trainingskamp naar Hongarije gaan. Volgens de bondscoach beschikt de ploeg in de Hodmezovasarhely over prima faciliteiten, zoals een exclusief zwembad.

Sharon van Rouwendaal zal wel eerder naar Japan gaan. Zij verdedigt op zaterdag 15 juli haar wereldtitel op de 10 kilometer in het openwater en komt dinsdag 18 juli ook nog op de 5 kilometer in actie.

De volledige selectie: Marrit Steenbergen (50 vrij, 100 vrij, 200 vrij, 200 wissel), Imani de Jong (400 vrij, 1500 vrij), Kira Toussaint (100 rug), Maaike de Waard (100 rug), Tes Schouten (100 school, 200 school), Janna van Kooten (200 vrij), Valerie van Roon (50 vrij), Kim Busch (estafette), Milou van Wijk (estafette), Sam van Nunen (estafette), Silke Holkenborg (estafette) en Sharon van Rouwendaal (5 en 10 kilometer openwater), Nyls Korstanje (100 vlinder), Arno Kamminga (100 school, 200 school), Thomas Jansen (400 wissel), Caspar Corbeau (200 school), Kenzo Simons (50 vrij), Thom de Boer (50 vrij).

Hoogste baas PGA Tour Monahan treedt terug na omstreden fusie

09.36 uur: De hoogste baas van de Amerikaanse golftour PGA, Jay Monahan, heeft zijn werk voor onbepaalde tijd neergelegd. Hij herstelt van een niet nadere gespecificeerde ’medische aandoening’, meldt de PGA Tour in een korte verklaring.

Monahan ligt onder vuur vanwege de verrassende fusie die de PGA Tour vorige week aankondigde met de omstreden concurrent LIV Golf. Veel profs van de Amerikaanse tour uitten hun ongenoegen over het akkoord met LIV Golf, dat wordt gefinancierd met miljoenen uit Saudi-Arabië.

Vanwege de schendingen van de mensenrechten in dat land kregen de golfers die destijds kozen voor het grote geld flink wat kritiek. De PGA Tour besloot zelfs de spelers die de overstap maakten te schorsen.

De 53-jarige Monahan was zelf een van de grootste criticasters, maar hij zag geen andere uitweg dan een fusie te forceren. Die fusie is ook in de Amerikaanse politiek slecht gevallen, want de Senaat is een onderzoek gestart naar de commerciële overeenkomst tussen de beide profcircuits.

Senator Richard Blumenthal gaf aan zich grote zorgen te maken over de betrokkenheid van het Saudische staatsfonds. „De plotselinge en drastische ommekeer van de PGA doen serieuze vragen rijzen”, opperde Blumenthal op sociale media. Hij had het ook over de „risico’s van een buitenlandse overheidsentiteit die controle neemt over een veel gekoesterd Amerikaans instituut.”

IJshockeyers Vegas Golden Knights winnen Stanley Cup

08.07 uur: De ijshockeyers van Vegas Golden Knights hebben voor het eerst in het bestaan van de club de Stanley Cup veroverd. Dat is het kampioenschap in de Amerikaanse profcompetitie NHL. De ploeg versloeg in wedstrijd vijf van de finale Florida Panthers overtuigend met 9-3 en bracht met die zege de eindstand in de best-of-seven op 4-1.

Mark Stone was met een hattrick de gevierde man bij het winnende team uit Las Vegas, dat razendsnel furore heeft gemaakt. De Golden Knights bestaan pas zes jaar.

„Ik kan mijn gevoelens niet beschrijven”, zei Stone,. „Het is gewoonweg onvoorstelbaar en ongelooflijk om na een slopend seizoen van 82 competitiewedstrijden en vier play-offrondes de beste ploeg te zijn.”

Jonathan Marchessault won de Conn Smythe Trophy, de prijs voor de beste speler in de play-offs.