Vanenburg: ’Zo’n speler hadden ze nog nooit gezien’

Gerald Vanenburg, thuis in de natuur. Maar het trainersvak trekt weer. „Er zijn contacten met de betere clubs van Nederland om iets te gaan doen.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

In het Noord-Ierse Belfast kan het Nederlands elftal zich vanavond na twee gemiste eindtoernooien plaatsen voor het EK 2020. In 1983 speelde Oranje in het 150 kilometer zuidelijker gelegen Dublin tegen Ierland een EK-kwalificatie-interland, die vaak als een kantelpunt voor de gouden generatie van 1988 wordt gezien. Gerald Vanenburg was erbij in Dublin en ook vijf jaar later toen de talentvolle generatie de enige hoofdprijs in de historie van het Nederlands elftal pakte. Aan de vooravond van wellicht weer een historische interland sprak Telesport met de inmiddels 55-jarige Vanenburg over het Oranje van toen, zijn liefde voor zebu’s en gnoes en hachelijke momenten in een vliegtuig met de PSV-selectie.