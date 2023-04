Heitinga kan nog hoofdprijs pakken met Ajax, maar gitzwarte avond voor Feyenoord

Dat Ajax daarvoor opnieuw naar de Rotterdamse Kuip moet afreizen is lastig, want elk bezoek aan Rotterdam-Zuid gaat gepaard met een mega-veiligheidsoperatie. Die zal na woensdagavond alleen maar groter worden. Er was letterlijk sprake van bloed, zweet en tranen voordat Ajax zich mocht kronen tot finalist.

Een bloedende hoofdwond bij Davy Klaassen, die hem verhinderde de wedstrijd uit te spelen, een tijdelijke staking door scheidsrechter Allard Lindhout en een woedende John de Wolf, die met een grote vloek de eigen supporters toeschreeuwde hun verstand te gebruiken, vormden drie even dramatische als betreurenswaardige momenten tijdens de derde Klassieker van dit seizoen.

Rook

De muziek die bij de bekerkraker voor aanvang ten gehore werd gebracht had achteraf natuurlijk een plaat van Boudewijn de Groot moeten zijn. ‘Als de rook om je hoofd is verdwenen’, zong de Nederlandse zanger ooit. In figuurlijke zin heeft John Heitinga dat deuntje al weken in zijn hoofd zitten met de beleidsmakers van Ajax om hem heen, maar letterlijk kwam het in de volgepakte Kuip ook zo naar voren.

Vuurwerk hoort al jaren bij de fanatieke kern van het Feyenoord-legioen, maar wat zich aan het begin van de wedstrijd tegen de aartsrivaal aan de noordzijde van het stadion afspeelde was de overtreffende trap van alles waarvoor het de voorbije seizoenen UEFA-boetes regende. De enorme waterkanonnen van Duitse makelij, die wederom waren ingehuurd om eventuele bestormingen van de Ajax-bus vooraf tegen te gaan, konden bijna rechtsomkeert maken.

Vuurwerkspektakel

Nadat scheidsrechter Allard Lindhout het duel al na 21 seconden voor vijf minuten had stilgelegd hoopte het thuispubliek dat het vuurwerkspektakel de voorbode was voor een explosief Feyenoord. Maar het Legioen kwam bedrogen uit, want Ajax nam in de meest vijandige sfeer stoïcijns de regie in handen en kwam binnen een kwartier ook op voorsprong. De voorzet van de Mexicaan Jorge Sanchez leek aanvankelijk een simple prooi voor Feyenoord-back Marcus Pedersen, maar die werd ondersteboven gelopen door zijn te hulp schietende ploeggenoot Alireza Jahanbakhsh. Dusan Tadic zei ’dankjewel’ en schoot feilloos binnen: 0-1.

De stilte die bij het doelpunt van Ajax viel stond in schril contrast met de orkaan van geluid door alle bommen en ‘granaten’ die in de gracht van het stadion de eerste twintig seconden van het duel te horen was. Niet alleen de goal, ook het spel van Ajax zorgde in het eerste bedrijf voor een lichte shock bij het door de grote voorsprong in de competitie euforische aanhang van Feyenoord.

Gelijkmaker Gimenez

In eigen huis, wisten de spelers, kunnen ze veel herstellen en dat gebeurde ook voor rust. Nadat Santiago Gimenez al een keer op doelman Geronimo Rulli was gestuit (lange sprint met de bal tussen de Ajax-Mexicanen Alvarez en Sanchez door) sloeg de spits van Feyenoord op slag van rust wél toe. Uit een voorzet van Jahanbakhsh, die even eerder nog de paal had geraakt, kopte Gimenez de gelijkmaker binnen.

Heitinga moet desondanks in de rust tevreden zijn geweest over alles wat zijn ploeg tijdens de eerste helft liet zien. Hij had een sterk voetballend middenveld, waar Davy Klaassen zich ontpopte tot de meest agressieve en hardst werkende Ajacied. Klaassen zette de toon en zorgde met een ongekende dosis kracht voor de 1-2 aan het begin van de tweede helft. Hij liet in z’n eentje zien dat Ajax ondanks alle ellende en kritiek nog niet dood en begraven is en dat een selectie met meer dan 100 miljoen euro aan nieuwe spelers in staat moet zijn nog een prijs te pakken.

Dat uitgerekend hij daarna het slachtoffer werd van een supporter die het nodig vond om spelers te bekogelen met een hard voorwerp zal toeval zijn. Feit was dat hij een flinke hoofdwond opliep, waaruit binnen een seconde het bloed gutste. Voor alle 45.000 toeschouwers was het bloedspoor over zijn kaalgeschoren hoofd te zien en het was voor Lindhout direct aanleiding om de wedstrijd na 63 minuten te staken.

Davy Klaassen met een bebloed hoofd. Ⓒ ANP/HH

Decor

Wie het decor zag waarin het duel werd afgewerkt – nog los van de hoeveelheid vuurwerk en rookbommen – kwam in dat eerste uur al tot de conclusie dat er aan de ontmoetingen tussen Feyenoord en Ajax langzamerhand een ziekelijke sfeer kleeft. Vijftien enorme zwarte palen stonden er rond het veld met daartussen de metershoge netten die ook bij Europese wedstrijden van Feyenoord worden geplaatst. Het moet het gooien van voorwerpen en bekers met bier voorkomen.

Uitpubliek zal waarschijnlijk nooit meer worden toegelaten en dan nog ligt dus het gevaar van een incident als in deze halve finale op de loer. In die totale vijandigheid zoeken spelers ook de grens op én hunkeren ze naar een wisselwerking met het publiek. Zolang die leidt tot enthousiasme is er weinig mis mee, maar elke tackle, elke valpartij of elk stukje theater werd deze editie aangegrepen om het vuurtje verder op te stoken.