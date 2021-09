Max Verstappen dolblij: ‘Verwachtingen waren torenhoog’

,,Het is ongelooflijk. De verwachtingen waren voor het weekeinde torenhoog, het is niet makkelijk om ze dan in te lossen”, aldus de Red Bull-coureur. ,,Ik ben zo blij dat ik hier kon winnen, en de leiding in de WK-stand weer heb overgenomen. Het is een geweldige dag. En dit publiek, echt ongekend.”

Verstappen sprak van een ‘perfecte dag’ in Zandvoort. ,,De start was heel belangrijk, vanaf pole, dat deden we goed. Mercedes probeerde het ons heel moeilijk te maken, maar we hebben het telkens goed gecounterd. We kunnen heel blij zijn met de teamprestatie.”