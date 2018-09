Onana: 'Ik werd ook helemaal crazy'

André Onana Ⓒ ANP

Met een venijnig schot met links stal Klaas-Jan Huntelaar in de 89e minuut de overwinning voor het tiental van Ajax bij FC Groningen (1-2). En met de 1-1 én de schitterende assist op Huntelaar zette Justin Kluivert zichzelf ook in de spotlights. Maar door de enorme ontlading bij Ajax, dat de kampioenskansen – hoe klein ook – in leven hield, sneeuwde de heldenrol van een derde Ajacied een beetje onder: die van André Onana.