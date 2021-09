FC Barcelona in beroep tegen schorsing Frenkie de Jong, niet tegen rode kaart Ronald Koeman

Scheidsrechter Carlos del Cerro Grande had op het wedstrijdformulier vermeld dat De Jong „roekeloos” het duel met een speler van Cádiz was aangegaan. Zonder de 24-jarige middenvelder, die begin vorig jaar ook al eens van het veld was gestuurd door Del Cerro Grande, kwam Barcelona in het laatste half uur niet tot scoren.

Trainer Ronald Koeman werd diep in de blessuretijd met rood naar de tribune gestuurd, omdat hij zich langs de lijn had beklaagd over een tweede bal die op het veld lag. Aanvoerder Sergio Busquets trapte die bal boos weg en kreeg daarvoor een gele kaart. Barcelona heeft bij de Spaanse bond ook beroep aangetekend tegen die kaart voor Busquets.

Barcelona ontvangt zondag Levante in La Liga. Het is onduidelijk of De Jong dan mag meedoen.